La Colletta Alimentare

Sabato 16 novembre nei Punti Vendita della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa si potranno acquistare e donare prodotti per i più bisognosi. Alta l'adesione anche da parte di oratori e volontari nel nostro territorio.

Torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con il supporto di 21 partner regionali e giunta quest’anno alla 28° edizione.

In tale occasione nei Punti Vendita della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa, 11.600 supermercati in tutta Italia, i volontari del Banco alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno le persone ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti agli Enti assistenziali convenzionati con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto), 7600 enti partner distribuiti nel territorio nazionale e che si prendono cura di circa 1.790.000 persone in difficoltà.

La Giornata Nazionale della Colletta alimentare, resa possibile dalla disponibilità di 150.000 volontari, intende richiamare l’attenzione sul problema della povertà, ispirandosi a quei valori di condivisione e di gratuità riassunti nello slogan "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

L’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito del Banco Alimentare a questo link: https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/i-punti-vendita-adere....

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!