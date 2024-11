Nel corso dell'edizione vengono presentati gli ultimi aggiornamenti sulla politica nazionale a sostegno del settore e testimonianze sulle imprese che crescono grazie ai capitali privati.

Alt-Finance Day 2024, arriva giovedì 21 novembre dalle ore 9:30 alle 12:30 la giornata dedicata alla Finanza Alternativa di Innexta e Camera di commercio. L'evento si svolge nella sala Conferenze di Palazzo Turati (via Meravigli 9/b, Milano) in presenza. Nel corso dell'edizione 2024, oltre al confronto sugli esiti della Ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia illustrati dal Prof. Giancarlo Giudici (School of Management del Politecnico di Milano), vengono presentati gli ultimi aggiornamenti sulla politica nazionale a sostegno del settore e testimonianze sulle imprese che crescono grazie ai capitali privati. Al termine della mattinata di lavori, i partecipanti che lo desiderano potranno inoltre avere un primo contatto con i relatori intervenuti su temi di interesse per la propria realtà.

Informazioni, programma e iscrizioni al link.

Indirizzo di saluto e apertura dei lavori con Paolo Ferré, Presidente Innexta, Piergiorgio Borgogelli, Amministratore Delegato Parcam - Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. Coordina i lavori: Danilo Maiocchi, Direttore Generale Innexta.

Iniziative per la crescita della finanza complementare e digitale per le PMI. Introduce: Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere. Intervengono: Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati Roberto Nicastro, Presidente Banca Aidexa.

Presentazione del 7° Quaderno di Ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia. Giancarlo Giudici, Professore Ordinario School of Management Politecnico di Milano.

Tavolo di confronto con: Giulio Centemero, Componente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Gianluca Dettori, Chairman and General Partner Primo Ventures, Roberto Gandolfo, Esperto del Credito alle PMI, già Direttore Generale BCC Roma, Alessandro Negri della Torre, Founder LX20 Law Firm, Luca Tavano, Head of Mid & Small Caps Listing Sales Italy Borsa Italiana – Euronext group. Modera il tavolo di confronto: Valentina Magri, Content coordinator TopLegal.

La Finanza alternativa: testimonianze di crescita imprenditoriale. Intervengono: Battista Bellini, Amministratore Delegato Bellini Group, Silvia Scaglione, CSO React4Life.

Il “modello Sardegna” per la finanza alternativa: il progetto PNRR “e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia” Interviene: Maria Amelia Lai, Vice Presidente Camera di commercio di Sassari.

