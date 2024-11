Per il secondo anno consecutivo, Gruppo CAP dà il via al percorso di alta formazione che mira a fornire agli amministratori locali le competenze necessarie ad affrontare in modo efficiente le transizioni in atto.

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Sustainability Winter School, il programma di alta formazione promosso da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, dedicato agli amministratori pubblici lombardi. L’iniziativa mira a fornire competenze e strumenti pratici per affrontare le sfide della transizione ecologica e della gestione delle risorse idriche, climatiche e ambientali.

La Sustainability Winter School, che si terrà da gennaio a marzo 2025, prevede un mix di lezioni online e in presenza, con il coinvolgimento di esperti di rilievo nazionale e internazionale. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche efficaci, promuovendo la sostenibilità ambientale, la resilienza ai cambiamenti climatici e la cooperazione territoriale.

La Sustainability Winter School vanta importanti patrocini e collaborazioni con istituzioni e organizzazioni di primo piano. Sono infatti partner dell’iniziativa: Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, ATO Città metropolitana di Milano, ANCI Lombardia, Confservizi Lombardia, Utilitalia, Accademia dei Servizi Pubblici, Asvis, Ferpi, WWF Italia, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Rete dei Comuni Sostenibili, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, From e 24Ore Business School.

Il programma della seconda edizione prevede 3 lezioni online, su temi cruciali come le risorse idriche, la comunicazione della sostenibilità e la gestione amministrativa delle iniziative green. Ci saranno poi 2 incontri in presenza, focalizzati sugli impatti climatici e sui meccanismi di gestione dei rischi ambientali, una masterclass online sulla governance della sostenibilità in collaborazione con 24Ore Business School e, infine, 2 workshop in presenza, dedicati alla cooperazione territoriale e alle strategie operative per promuovere la sostenibilità .

“Chi si occupa della gestione pubblica oggi ha il compito di offrire risposte concrete ai cittadini su questioni di grande importanza futura, afferma Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP. Queste sono le sfide che dobbiamo affrontare per plasmare il mondo in cui vivranno le prossime generazioni, per garantire loro un futuro sostenibile. Per affrontarle in modo adeguato e consapevole, servono competenze specifiche nella gestione e nella pianificazione. Con la Sustainability Winter School, che vede la collaborazione di partner prestigiosi e istituzioni lombarde, vogliamo contribuire alla costruzione del futuro, sostenendo gli amministratori e le amministratrici locali nel cammino verso l’innovazione sociale e ambientale”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni: https://www.gruppocap.it/it/winter-school

