100 anni di Monumento... in mostra

Una storia lunga ben 100 anni. È quella del Monumento ai Caduti di Castano. 1924-2024: in biblioteca, allora, ecco la mostra “Cento di questi anni...”.

Una storia lunga ben 100 anni. È quella del Monumento ai Caduti di Castano. 1924-2024: in biblioteca, allora, ecco la mostra “Cento di questi anni...” (foto e documenti, ripresi dalla ricerca realizzata qualche anno fa dalla professoressa Laura Fusaro e dagli studenti dell’istituto superiore “Torno”, che ripercorrono alcuni dei principali momenti, dalla costruzione alla posa). L’occasione per tornare, come si dice, “indietro nel tempo” e scoprire ancor più da vicino quest’opera, con le sue caratteristiche, particolarità e anche qualche aneddoto, a memoria e ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese e per tutti noi. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre, negli orari di apertura della biblioteca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!