Verifiche alla piscina

Per un'anomalia riscontrata in una delle travi in legno lamellare della copertura, l'impianto dovrà purtroppo essere chiuso sino alla fine delle verifiche.

Brutte notizie per i frequentatori dell'impianto natatorio di Busto Garolfo. Per un'anomalia riscontrata in una delle travi in legno lamellare della copertura, l'impianto dovrà purtroppo essere chiuso sino alla fine delle verifiche. "Purtroppo - spiega il sindaco Giovanni Rigiroli in una nota - siamo a comunicare che Lombardia Nuoto, in accordo con il comune, è stata costretta a sospendere temporaneamente le attività presso il nostro impianto natatorio per permettere la verifica statica di una delle travi di sostegno della copertura". Da controlli effettuati di recente, infatti, è emersa, prosegue il sindaco bustese, "un'anomalia in una delle travi in legno lamellare che sostiene la copertura dell'impianto natatorio" . Per garantire la sicurezza dei fruitori dell'impianto, quindi, si è resa necessaria la chiusura temporanea "per consentire tutte le verifiche del caso, compreso eventuali interventi di messa in sicurezza". L'impianto resterà quindi chiuso sino al compimento delle verifiche . "Cercheremo - conclude Rigiroli - per quanto possibile di ridurre i tempi di chiusura e i conseguenti disagi".

