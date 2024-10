Concerto della banda e Premio 'Città di Castano'

Concerto d'Autunno del Corpo Musicale Santa Cecilia e consegna del 'Premio Città di Castano Primo'. Sono due degli eventi, ormai diventati una vera e propria tradizione per la città, in occasione della Patronale. E, allora, l'appuntamento è sabato 26 ottobre, dalle 21, all'auditorium 'Paccagnini'. Nel corso della serata, verranno consegnati anche i riconoscimenti al maestro Franco Gianella e ad Angelo Caimi.

