Comune e Aler insieme per migliorare gli stabili

Guerra al degrado e, al contempo, ripristino di una situazione di vivibilità a beneficio dei cittadini e dell'ambiente in cui si risiedono. Comune di Nerviano e Aler hanno avviato un progetto congiunto volto all'effettuazione di una serie di interventi migliorativi sugli stabili. "L'obiettivo principale - spiega il sindaco Daniela Colombo - è migliorare le condizioni di vivibilità dell'area attraverso azioni concrete che riguarderanno in primo luogo la pulizia straordinaria degli spazi comuni nonché la verifica delle condizioni di utilizzo dei box e delle altre strutture presenti nel quartiere". Un'operazione che si configura quindi, al contempo, di miglioria e controllo. A coordinare gli interventi sarà la Polizia Locale che opererà in stretta sinergia con gli ispettori di Aler. Ma gli interventi di pulizia e verifica delle varie situazioni specifiche non esauriscono il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale. "Si intende - prosegue Colombo - avviare un progetto di coesione sociale con il coinvolgimento dei residenti e dell'associazione don Milani che da anni opera nel quartiere , un partner prezioso per favorire la realizzazione di progetti condivisi". La riqualificazione è quindi, insieme, ambientale, logistica e sociale. Colombo auspica che la messa in opera di questi interventi possa "Stimolare una maggiore responsabilizzazione collettiva nella cura e valorizzazione del proprio quartiere".

