'Doppio' Halloween a Cuggiono

La festa dei ‘fantasmi’ e dei ‘mostri’... Inizierà a Cuggiono sabato 26 ottobre, alle 21, nel salone porticato di Villa Annoni prima con ‘dolcetto e scherzetto’ per tutti i bambini, poi con lo spettacolo ‘la strega innamorata’ di Emanuela Belmonte e Nora Picetti. Domenica 27 ottobre, invece, alle 15.30 in Oratorio a Castelletto, con ‘Terra di Fantasia’, per il laboratorio di zucche per bambini e ragazzi che si sono iscritti.

