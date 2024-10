Tv, radio e giornali online: bando da 1 milione di euro

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dell’editoria locale con un bando da 1 milione di euro, destinato a sostenere le emittenti televisive e radiofoniche locali e le testate giornalistiche online.

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dell’editoria locale con un bando da 1 milione di euro, destinato a sostenere le emittenti televisive e radiofoniche locali e le testate giornalistiche online.

La giunta regionale ha infatti approvato la delibera che definisce i criteri di assegnazione dei fondi, confermando così il sostegno alle realtà informative del territorio per il 2024.

La dotazione finanziaria è suddivisa su due principali linee di intervento: 800.000 euro sono destinati alle emittenti televisive e radiofoniche (650.950 euro per le televisioni e 149.050 euro per le radio), mentre i restanti 200.000 euro andranno a favore delle testate giornalistiche online.

“Ancora una volta il governatore Fontana e l’intera giunta – commenta Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione di Regione Lombardia – confermano grande attenzione per l’informazione locale che, come ha sempre evidenziato proprio il presidente Fontana, rivestono un ruolo fondamentale a livello giornalistico e sono anche un vero e proprio supporto sociale per diffondere notizie in ogni zona della Lombardia”.

Nel rispetto delle tempistiche della chiusura dell’esercizio finanziario 2024, le domande per accedere a queste risorse potranno essere presentate a partire dalle 10 di lunedì 4 novembre fino alle 12 del 22 novembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!