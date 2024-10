Il ciclo di incontri si aprirà venerdì 1 novembre 2024, alle ore 16:30, con la scrittrice Valeria Tron, originaria della Val Germanasca (Torino).

La Sala Consigliare di Villette (VB) sarà il suggestivo scenario di una serie di incontri intitolata "Di Donne e di Montagna", un'occasione unica per esplorare la montagna attraverso le voci di tre scrittrici piemontesi, ciascuna proveniente da diverse vallate alpine. La rassegna, che mette al centro la relazione profonda tra la vita in montagna e l’esperienza femminile, è realizzata da Pro Loco e Comune di Villette, in collaborazione con il CAI Sezione Valle Vigezzo APS ETS e con il supporto di Fondazioni ed Enti del territorio.

Il ciclo di incontri si aprirà venerdì 1 novembre 2024, alle ore 16:30, con la scrittrice Valeria Tron, originaria della Val Germanasca (Torino), che presenterà il suo libro "Pietra dolce", edito da Adriano Salani Editore. Il libro offre uno sguardo intimo sulle tradizioni e le memorie delle comunità montane, dove il legame con le radici si fonde con storie di resilienza e di vita vissuta. Tale iniziativa rientra nel ricco programma della manifestazione “Villette in Autunno” che include la tradizionale castagnata, eventi culturali, conferenze e molto altro.

Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 29 novembre 2024 alle 16:30, vedrà come protagonista Irene Borgna, scrittrice della Valle Gesso (Cuneo). Con il suo libro "Cieli neri", edito da Ponte alle Grazie, Borgna affronterà un tema di grande attualità: l'inquinamento luminoso e il suo impatto sul cielo notturno, esplorando come questa perdita influenzi la nostra percezione della natura e l'equilibrio dell'ambiente montano.

La rassegna si concluderà sabato 14 dicembre 2024, alle ore 16:00, con l'incontro con Cinzia Dutto, proveniente dalla Valle Stura (Cuneo). L'autrice presenterà "La tua stagione", pubblicato da LAR Editore, un'opera dedicata alle donne che affrontano le sfide della vita con coraggio e determinazione, ispirandosi alla forza che la montagna richiede e insegna.

Per maggiori dettagli e informazioni sull'evento, è possibile visitare il sito ufficiale: www.provillette.it

