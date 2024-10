Casa dell’acqua alla Brughiera, in giunta sono stati approvati il progetto e lo schema di convenzione con CAP Holding per la gestione e la manutenzione dell’impianto.

Casa dell’acqua alla Brughiera, in giunta sono stati approvati il progetto e lo schema di convenzione con CAP Holding per la gestione e la manutenzione dell’impianto. “E’ un’opera chiesta dai residenti che anche noi come Amministrazione abbiamo voluto fortemente – afferma il sindaco Linda Colombo – per far sì che anche la Brughiera, quartiere che negli ultimi anni ha avuto una forte espansione, possa beneficiare di un servizio già presente a Bareggio e San Martino”. La terza casa dell’acqua sul territorio comunale, dopo quelle già funzionanti in via Sant’Anna e in via San Sebastiano, sarà installata in via Brughiera all’interno del parco. Per il Comune si tratta di un intervento a costo zero: CAP Holding sosterrà interamente i costi per la gestione e il mantenimento in efficienza del servizio. “Per quanto concerne le tempistiche ho sentito CAP – conclude il sindaco – e a novembre dovrebbero realizzare l’allaccio idrico e quello fognario, dopodiché a inizio anno verrà installato l’impianto”.

