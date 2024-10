Nuovi viali nel Parco

“La riqualificazione dei vialetti era uno degli interventi di cui il nostro parco necessitava", commenta il sindaco Nicoletta Saveri.

Il parco comunale di Inveruno ha visto in questi mesi una significativa trasformazione grazie alla realizzazione di nuovi viali e alla ristrutturazione delle infrastrutture esistenti. Questo intervento ha l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'accessibilità dell'area verde, rendendola più fruibile per tutti i cittadini, inclusi coloro che utilizzano passeggini o sedie a rotelle.

I nuovi camminamenti sono stati progettati con particolare attenzione alle esigenze delle persone con difficoltà motorie, garantendo superfici uniformi e prive di ostacoli. L'intervento include anche un miglioramento del sistema di raccolta delle acque piovane, per evitare ristagni che, oltre a compromettere la fruibilità del parco, danneggerebbero le infrastrutture. Questa operazione di gestione delle acque si unisce al rifacimento dei pozzi perdenti e della rete infrastrutturale sotterranea, necessaria per garantire la durabilità dell'opera.

Prima della realizzazione dei nuovi viali, il parco aveva già beneficiato di un intervento volto a rifare completamente l’impianto di illuminazione. Questo aggiornamento è stato incluso all’interno di un più ampio progetto di Project Financing che coinvolge l'intero paese, con l'obiettivo di rendere Inveruno una città più moderna e sostenibile. Il nuovo impianto di illuminazione, a basso consumo, non solo migliora la sicurezza durante le ore serali, ma contribuisce anche a un minore impatto ambientale.

La realizzazione dei nuovi viali e delle opere infrastrutturali sottostanti ha richiesto un investimento complessivo di circa 230.000 euro, di cui 77.000 euro finanziati grazie ai fondi del Distretto del Commercio e i restanti 153.000 euro stanziati dal Comune di Inveruno. Un aspetto particolarmente apprezzabile di questo progetto è che non è stato necessario accendere mutui per la realizzazione dell'opera, garantendo così un miglior utilizzo delle risorse comunali e una gestione oculata del bilancio.

“La riqualificazione dei vialetti era uno degli interventi di cui il nostro parco necessitava – commenta il sindaco Nicoletta Saveri - Ora il parco è sicuramente più bello e più facilmente fruibile. La manutenzione e la cura del territorio sono aspetti fondamentali dell'attività amministrativa che richiedono risorse, anche importanti, e capacità di programmazione. Tuttavia, avendo chiari i bisogni e le necessità, facciamo in modo di intercettare finanziamenti e di cogliere opportunità per intervenire come abbiamo fatto in questo caso con il progetto del distretto del commercio.

L'intervento risponde all’esigenza di rendere il parco comunale un luogo inclusivo, adatto a persone di tutte le età e condizioni fisiche. I nuovi viali, ora più praticabili e sicuri, contribuiranno a rendere il parco un punto di riferimento per il tempo libero e le attività all’aperto, consolidando il suo ruolo come uno spazio verde centrale per la vita della comunità inverunese.

