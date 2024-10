Più sicurezza al mercato coi Carabinieri in congedo

Più sicurezza al mercato con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Ha preso il via il nuovo servizio di controllo e sorveglianza in piazza Cavour nei giorni di mercato.

Più sicurezza al mercato con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Ha preso il via il nuovo servizio di controllo e sorveglianza in piazza Cavour nei giorni di mercato. “Ringrazio l’Associazione che ci ha chiesto di venire a Bareggio e che ha iniziato a mettersi a disposizione della nostra comunità in maniera gratuita – afferma il vicesindaco Roberto Lonati –. Tutti i giovedì, Carabinieri in congedo gireranno in divisa tra le bancarelle per garantire la sicurezza dei cittadini che frequentano il mercato, che sono soprattutto anziani e quindi purtroppo sono coloro che finiscono più facilmente nella rete dei malviventi”. Ora il Comune stipulerà una convenzione con l’Associazione che prevede la presenza dei volontari anche alle manifestazioni e agli eventi pubblici, oltre che nei parchi.

