Legnano: uno sguardo giovane al futuro

Politics Hub, associazione di under 30 impegnata ad attivare la partecipazione politica e sociale dei giovani, in collaborazione con Liceali Sempre e Famiglia Legnanese, in occasione del centenario di Legnano, intavolerà una discussione sull’evoluzione e il futuro della città. Il tema verrà approfondito il 22 ottobre ore 21:00 in Villa Jucker (sala Giare) a Legnano. La serata verterà intorno a quattro tematiche fondamentali per la città: sport, imprese, istruzione e terzo settore. A discuterne saranno rappresentanti ed esperti di ciascuna area, Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese; Ornella Ferrario, presidente di Liceali Sempre nonché ex docente e vicepreside del liceo Galilei di Legnano; Ilaria Chimento, vicepresidente di Politics Hub APS e Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese 1913. “Celebrare il centenario della nostra città ci invita a riflettere sul passato e, allo stesso tempo, a guardare con speranza e determinazione verso il futuro” commenta Rachele Grassini, presidente di Politics Hub “questi cento anni sono stati un viaggio ricco di esperienze, insegnamenti, successi, talvolta errori, che hanno plasmato la nostra identità e la nostra comunità. L'evento sarà un’occasione unica per onorare la nostra storia e trasformarla in una guida per immaginare un futuro ancora più luminoso, fatto di innovazione, crescita e coesione sociale” È possibile iscriversi gratuitamente al seguente link: https:/ www.politicshub.it/event-details/centenario-di-legnano

