Piano del traffico: "Perché lo sforamento dai tempi?"

Sarebbero dovuti terminare il 29 settembre, invece sono ancora in corso. Perché questo sforamento dai tempi? Sull'attuazione e ultimazione del Piano particolareggiato del traffico concernente il centro storico di Nerviano l'ex sindaco e ora consigliere di opposizione per la Lega Massimo Cozzi vuole vederci chiaro e chiede lumi alla giunta retta dal sindaco Daniela Colombo. "Il termine - spiega Cozzi nell'interrogazione rivolta alla prima cittadina - è abbondantamente superato senza che gli stessi lavori siano stati terminati, prendiamo atto della comunicazione fatta dalla progettazione e direzione lavori e dal Coordinamento della Sicurezza sulle schede relative alle vernici e ai materiali per non conformità; se tali schede, però, fossero state inviate quando richiesto, cioè in fase di consegna dei lavori, le non conformità rilevate si sarebbero evidenziate prima, con minori oneri in termini di tempo e di denaro, così come si sarebbero potute esaminare eventuali alternative proposte dall'impresa". Cozzi chiede quindi alla fine entro quale tempistica i lavori prospettati saranno effettivamente portati a termine e "Come si intenda intervenire per salvaguardare qualità e correttezza dei lavori".

