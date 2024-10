Un reportage sulla Vigezzina

“Il viaggio in treno più spettacolare d'Europa”, così la giornalista Sarah Baxter definisce il tragitto della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Un reportage frutto di un viaggio organizzato dalla Ferrovia Vigezzina-Centovalli e con la sinergia di alcuni operatori locali, una nuova vetrina internazionale per la linea che dal 1923 collega Italia e Svizzera e che nel periodo autunnale si sta confermando quale formidabile volano turistico e commerciale per tutto il territorio. È infatti il Treno del Foliage® la “scusa” che ha portato la reporter britannica Sarah Baxter a raggiungere il cuore dell'Europa per compiere questo viaggio di 52 km all'inizio dell'autunno.

“La proposta nata nel 2016 – conferma il Direttore di SSIF, Matteo Corti – è ormai una delle offerte più attrattive della nostra ferrovia: il Treno del Foliage® non si limita a rafforzare una stagione fino a pochi anni fa “debole”, ma aiuta anche lo sviluppo turistico di tutto il territorio, a partire dai due capolinea, Domodossola e Locarno, ma anche per tutti i bellissimi borghi della Valle Vigezzo”.

Una valorizzazione che emerge chiaramente anche dal pezzo scritto dalla reporter di viaggio, che ha colto l'essenza di questo percorso lento alle porte dell'autunno, abbinato all'offerta culturale, ambientale ed enogastronomica dell'Alto Piemonte. Sarah Baxter ha infatti percorso i 52 km di paesaggi multicolore da Locarno a Domodossola, effettuando una sosta a Santa Maria Maggiore, dove ha potuto apprezzare le tradizioni culturali locali e le golosità della Pasticceria Poggini, per poi arrivare a Domodossola, dove ha visitato il Sacro Monte Calvario, il centro storico e ha potuto toccare con mano l'eccellenza della cucina di Chef Giorgio Bartolucci, unica stella Michelin a brillare tra le valli ossolane.

“Fare rete e sinergia all'interno del territorio in cui i nostri treni viaggiano dal lontano 1923 è per noi da sempre fondamentale – afferma il Direttore Matteo Corti – per questo voglio ringraziare gli operatori che hanno ospitato la reporter inglese, dando un'ottima visione d'insieme della nostra offerta turistica.

Siamo convinti che questa nuova, prestigiosa vetrina mediatica rappresenti un fondamentale tassello di promozione territoriale – a costo zero – per il futuro della Val d'Ossola e di tutto l'Alto Piemonte”.

La pubblicazione dell'articolo coincide con il periodo clou del Treno del Foliage®, che sta registrando anche quest'anno numeri da capogiro, con treni sold out da settimane nei weekend.

E anche i riscontri mediatici sono come sempre eccezionali: nei giorni scorsi una troupe Mediaset ha raggiunto Domodossola per compiere parte del viaggio in treno e a breve il servizio firmato da Beppe Gandolfo andrà in onda all'interno di Studio Aperto MAG su Italia 1. Nelle prossime ore altre vetrine si aggiungeranno, tra cui una diretta su Rai 2 venerdì 18 ottobre, anticipata nei giorni scorsi da un'altra intervista in diretta su RaiNews24. Non sono mancate decine di apparizioni sui più importanti media nazionali online, cartacei e radio.

Al momento le ultime disponibilità per viaggiare a bordo del Treno del Foliage® coincidono con i soli giorni feriali, sia da Domodossola, sia da Locarno.

