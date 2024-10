Il triduo con Mons. Raimondi

Un momento spirituale strutturato su tre giorni (dal 16 al 18 ottobre), con momenti di preghiera e riflessione guidati da Monsignor Luca Raimondi, per prepararsi all'esposizione delle reliquie di Papa Giovanni Paolo II.

Il triduo in preparazione alla Festa di Santa Teresa e all'esposizione delle relique di Papa Giovanni Paolo II è un momento spirituale strutturato su tre giorni (dal 16 al 18 ottobre), con momenti di preghiera e riflessione guidati da Monsignor Luca Raimondi, Vicario Episcopale della zona. L’obiettivo è preparare i fedeli a vivere in modo più consapevole e profondo la festa liturgica, attraverso meditazioni su temi fondamentali della fede cristiana.

Primo giorno – Mercoledì 16 ottobre: 'Rendere Grazie'

La riflessione del primo giorno si concentra sul tema del ringraziamento. Mons. Raimondi invita a riconoscere l'importanza della gratitudine verso Dio, che dona abbondanti benedizioni nella vita delle persone e delle comunità. Viene proposto un riferimento evangelico tratto da Lc 17, 11-19, che racconta l'episodio dei dieci lebbrosi guariti da Gesù, di cui solo uno torna indietro per ringraziare. Questo giorno vuole essere un invito a vivere la fede con cuore grato, riconoscendo i doni di Dio nella quotidianità.

Secondo giorno – Giovedì 17 ottobre: 'Riconoscere la Presenza'

Il secondo giorno si riflette sulla presenza di Dio nelle difficoltà della vita. Il tema si sviluppa attorno alla capacità di percepire la grazia divina anche nelle prove e nelle sofferenze. La riflessione si ispira al passo della seconda Lettera ai Corinzi (2 Cor 12, 7-10), dove San Paolo parla delle spine nella carne e della sufficienza della grazia di Dio. Il messaggio è chiaro: nelle tribolazioni, la fede permette di perseverare, forti della consapevolezza che la grazia di Dio è sempre presente e sufficiente per affrontare qualsiasi sfida.

Terzo giorno – Venerdì 18 ottobre: 'Dire Basta al Peccato'

L'ultimo giorno del triduo è dedicato alla conversione e al distacco dal peccato. Mons. Raimondi invita i fedeli a trovare il coraggio di dire "basta" a ciò che li allontana dal Signore, prendendo come riferimento il Vangelo di Giovanni (Gv 7, 53 - 8,11), il racconto della peccatrice perdonata. Questo momento richiama l'importanza del pentimento sincero e della volontà di cambiare vita, con la fiducia che il perdono di Dio è sempre accessibile a chi desidera una nuova partenza.

Il triduo di preparazione offre quindi un percorso spirituale che parte dalla gratitudine, passa attraverso la consapevolezza della presenza di Dio nelle difficoltà, per concludersi con l'invito alla conversione. Momenti come la **lectio divina** guidata da Monsignor Raimondi costituiscono un’occasione preziosa per i fedeli di approfondire le Scritture e prepararsi con cuore puro e consapevole alla celebrazione festiva.

