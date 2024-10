Il Concorso 'Dolce Arconate'

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini residenti. Il vincitore riceverà un premio simbolico e il titolo di “DolceArconate”.

In occasione della Fiera di Santa Teresa, il Comune promuove il concorso per eleggere il ‘DolceArconate’. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini residenti che dovranno iscriversi compilando il modulo.

I dolci in gara dovranno essere consegnati il giorno stesso del concorso, domenica 20 settembre alle ore 15 in Piazza Falcone e Borsellino insieme al modulo di adesione.

Requisiti dei dolci:

- ogni partecipante può presentare un solo dolce;

- il dolce deve essere preparato artigianalmente;

- il dolce deve essere accompagnato dalla ricetta, che potrà essere pubblicata in caso di vittoria.

Una giuria composta dal Sindaco, amministratori ed esperti di cucina e pasticceria valuterà i dolci.

Il dolce vincitore sarà proclamato durante un evento pubblico organizzato dal Comune. Il vincitore riceverà un premio simbolico e il titolo di “DolceArconate”.

Regolamento e modulo d'iscrizione sul sito: https://www.comune.arconate.mi.it/news/24/55/2247/

