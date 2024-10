Sconfitta per UYBA

Davanti ai 1800 spettatori comunque festanti di una splendida e-work arena, non riesce ad arginare l'aggressività del Volley Bergamo 1991

Non arrivano punti per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che, davanti ai 1800 spettatori comunque festanti di una splendida e-work arena, non riesce ad arginare l'aggressività del Volley Bergamo 1991, meritatamente vittorioso per 3 set a 1. Gara a fasi alterne per la squadra di coach Caprara, oggi in campo con Boldini - Obossa, Piva - Olaya, Van Avermaet - Sartori, Pelloni libero, mentre Bergamo, fatta eccezione per il secondo set, ha sempre avuto in mano le redini dell'incontro, con Manfredini (17 punti, MVP), Mlejnkova e Piani (14 a testa) protagoniste.

Le farfalle, dopo il sentito minuto di silenzio in memoria del papà della giovane Virginia Adriano, oggi assente più che giustificata nelle fila bergamasche, subiscono in avvio l'aggressività al servizio di Bergamo e faticano in attacco, mentre le ospiti volano con Manfredini e Piani sugli scudi (16-25). Nel secondo set Obossa suona la carica in attacco e dai nove metri (8 punti con 3 ace nel parziale), le farfalle crescono in tutte i fondamentali e pareggiano i conti (25-18). Nel terzo set la UYBA deve ancora inseguire e Caprara inserisce Howard al centro per Van Avermaet e Kunzler in banda per Olaya, sfruttando lungamente anche il doppio cambio con Scola e Frosini in campo: grazie al muro le farfalle riacciuffano le avversarie a metà game, ma nell'equilibrato finale Bergamo ha la meglio con Strubbe e Manfredini protagoniste (23-25). Nel quarto set Caprara conferma Howard e la partenza bustocca non è positiva: qualche errore di troppo costringe ancora la UYBA a inseguire (5-11 dentro Kunzler per Piva e Scola per Boldini); Bergamo è in fiducia, difende tutto e vola veloce al 17-25 conclusivo.

A tabellino per la UYBA da segnalare i 16 punti di Obossa (4 ace), gli 11 di Olaya e i 10 di Sartori.

Prossimo incontro per le farfalle domenica 20 ottobre alle 18 al Pala Megabox di Pesaro contro Vallefoglia (diretta RaiSport).

