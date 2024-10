Le reliquie di Giovanni Paolo II

Per Santa Teresa, Inveruno accoglierà il prezioso dono. A partire da oggi, lunedì 14 ottobre, una serie di momenti per prepararsi spiritualmente, tra cui tre giorni di Lecio Divina con il Vescovo Luca Raimondi.

La festività di Santa Teresa, per la comunità inverunese, è da sempre molto sentita. L’appuntamento di quest’anno vedrà una serie di iniziative dal titolo ‘Non abbiate paura’, per accogliere le reliquie del sangue di Papa San Giovanni Paolo II. “Questa estate siamo andati in pellegrinaggio decanale in Polonia e a Cracovia: il segretario dI Papa Wojtyla ha donato a noi e alla comunità di Turbigo delle reliquie del sangue - ci spiega don Marco Zappa, parroco e decano - Un dono prezioso che ad Inveruno vogliamo accogliere nel modo più rispettoso e devozionale che ci sia. Il suo invito ‘Non abbiate paura’ deve risuonare alto ancora oggi, con le sfide che la quotidianità ci impone. La sua figura può e deve essere esempio luminoso per tutti i fedeli”.

Le iniziative prenderanno avvio lunedì 14 ottobre, alle ore 20.30, con la recita del rosario presso l’edicola votiva in via Santa Teresa. Martedì 15 ottobre si svolgerà invece un pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Guardia a Tortona. Da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre ci sarà un triduo di preparazione alla festa: ogni sera, alle 21 una Lectio Divina con Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale della nostra zona pastorale. Sabato 19 ottobre, invece, alle ore 21, un’elevazione spirituale, con il coro Linearmonica, porterà all’inaugurazione della reliquia di Giovanni Paolo II.

“Abbiamo predisposto uno spazio e bellissimo reliquiario all’altare di San Carlo - spiega don Marco - così che rimanga per sempre segno per la comunità”. Domenica 20 ottobre spazio invece alla Messa delle ore 10 con la presenza di Mons. Erminio De Scalzi per il 60° di sacerdozio di don Mario Colombini. Al termine della funzione, in collaborazione con ‘Antico Forno Garavaglia’, verrà realizzata la piota da record e poi venduta ai cittadini. Nel pomeriggio, alle 16.30, la consueta processione di Santa Teresa con partenza da piazza San Giovanni Bosco e arrivo in parrocchiale. Lunedì 21 ottobre messa alle 10.30 per ricordare don Carlo Regiroli nel suo 70°, don Mario Colombini nel suo 60°, don Vincenzo Sorini nel suo 55°, don Dino Pessani nel suo 30°. In serata, alle ore 21, al Cinema Teatro Brera la proiezione del docufilm su Giovanni Paolo II.

“Con grande orgoglio ospiteremo in questi giorni, presso la chiesa di Sant’Ambrogio, una mostra dedicata al Papa Santo: la sua via e il suo messaggio su pannelli che lo raccontano. Un lavoro importante, realizzato dalla nostra comunità e che potrà poi essere prestata ad altre parrocchie; la prima in Italia di questo tipo”.

