Alla scoperta della Saffa

Il villaggio è un complesso di edifici nato per ospitare i dipendenti dello stabilimento S.A.F.F.A. e le loro famiglie. La S.A.F.F.A nacque nel 1932 dalla fusione delle fabbriche italiane dell’industria fiammiferaia, arrivando a produrre 45 miliardi di fiammiferi all’anno. Nel secondo dopoguerra, dall’enorme quantità di materiale di scarto, si avviò una produzione di mobili e complementi d’arredo progettati da grandi nomi del design tra i quali Gio Ponti. Negli anni Sessanta l’azienda fu convertita alla produzione di accendini a gas e piezoelettrici per cessare poi definitivamente l’attività nel 2002. ​​Il villaggio oltre alle abitazioni dei dipendenti, ospitava anche edifici atti ad ospitare attività educative, ricreative e servizi. Punti di attenzione sono le splendide architetture realizzate negli anni ’60 dal grande architetto milanese Giovanni Muzio, tra i quali la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, il Santuario della Madonna del Buon Consiglio, il cinemateatro e alcune abitazioni.

