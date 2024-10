In festa con i nonni

Lo scorso 2 ottobre presso la Scuola dell'Infanzia (e anche nella sezione di Castelletto) bambini e bambine hanno accolto nel giardino della scuola i nonni e le nonne per un momento di festa.

Un cerchio di gioia per direi grazie dell'affetto che, ogni giorno, donano ai loro nipotini. Lo scorso 2 ottobre presso la Scuola dell'Infanzia di Cuggiono (e anche nella sezione di Castelletto) bambini e bambine hanno accolto nel giardino della scuola i nonni e le nonne per un momento di festa. Dopo i saluti di rito, ogni classe, divisa a cerchio e tenendosi per mano, ha intonato delle canzoni di festa per un ringraziamento carico d'amore. I bambini hanno poi donato ai loro cari nonni un lavoretto realizzato per la festa, un segno concreto di quello che significano per loro e per la loro crescita. Grande gioia è stata espressa dalle insegnanti e dalla DG Cristina Tacchini.

