La vaccinazione per i bambini

Tre date per prenotare un appuntamento per la campagna vaccinale destinata ai bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni.

Anche quest'anno, la Dott.ssa Emanuela Gualdoni si conferma protagonista di un'iniziativa fondamentale per la salute dei più piccoli. A partire dall’8 ottobre 2024, sarà infatti possibile prenotare un appuntamento per la campagna vaccinale destinata ai bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni.

Le vaccinazioni rappresentano uno strumento essenziale per proteggere i più giovani da malattie potenzialmente gravi, garantendo la sicurezza di tutta la comunità. La Dott.ssa Gualdoni, con la sua esperienza e dedizione, si rende disponibile per offrire questo importante servizio in modo puntuale ed efficiente.

Modalità di prenotazione

Per prenotare una seduta vaccinale, basterà chiamare il numero 3283014824 a partire dall'8 ottobre, tra le 13.30 e le 14.30.

Date e luogo delle sedute vaccinali

Le vaccinazioni si terranno presso la Biblioteca Comunale nelle seguenti date:

- 28 ottobre 2024

- 4 novembre 2024

- 18 novembre 2024

L'invito è rivolto a tutti i genitori per garantire ai propri figli una protezione adeguata e tempestiva. Le vaccinazioni, somministrate da professionisti qualificati come la Dott.ssa Gualdoni, sono uno dei mezzi più efficaci per mantenere elevati gli standard di salute pubblica.

