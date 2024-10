Una vera e propria istituzione con la sua organizzazione di momenti conviviali a beneficio dei suoi frequentatori. Ora però è tempo di manutenzioni.

Da molti anni è il quartier generale di molti cittadini sangiorgesi, sia giovani sia con i capelli bianchi. Il Circolo Familiare di via Mella si può definire una vera e propria istituzione a San Giorgio con la sua organizzazione di momenti conviviali a beneficio dei suoi frequentatori. La struttura, però, accusa in alcuni punti il segno dei tempi e necessita quindi di un intervento di ristrutturazione. Il comune, che ne è proprietario dal 2003 per effetto di una donazione ricevuta, intende intervenire in due direzioni. Il controsoffito ormai "vetusto - come spiega la determina del comune - e in fibra ammalorata" sarà oggetto di sostituzione. In più si procederà alla tinteggiatura dei locali. Tutto ciò perché l'edificio "non è più idoneo a garantire le sufficienti norme igienico - sanitarie".

