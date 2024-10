Il centenario arriva nelle mense scolastiche

Il Centenario della Città di Legnano arriva anche nelle mense scolastiche: proprio in questi giorni nei refettori delle primarie si servono le ricette selezionate tra quelle proposte dai bambini con il supporto dei genitori e dagli insegnanti degli alunni in occasione della ricorrenza.

Il Centenario della Città di Legnano arriva anche nelle mense scolastiche: proprio in questi giorni nei refettori delle primarie si servono le ricette selezionate tra quelle proposte dai bambini con il supporto dei genitori e dagli insegnanti degli alunni in occasione della ricorrenza. L’iniziativa discende da un progetto presentato da Sodexo, gestore del servizio di refezione scolastica, in occasione del Centenario di Legnano Città . I primi, i secondi piatti e i contorni che avranno raccolto il maggior gradimento saranno premiati e potranno essere inseriti nel menu scolastico. La valutazione dei piatti avverrà da parte delle insegnanti che avranno raccolto le impressioni delle loro classi.

"Il Centenario sta proponendo da diversi mesi a questa parte una serie di appuntamenti che toccano gli aspetti più diversi della storia e della vita cittadina -nota Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Dato il nostro impegno nel realizzare una città a misura di bambini ci è parso importante che la ricorrenza del Centenario potesse coinvolgere anche i più piccoli, le bambine e i bambini in età scolare, in un momento importante della loro giornata a scuola quale è il pranzo. Al di là di queste tre giornate in cui saranno servite nei refettori delle primarie le ricette del Centenario, il progetto è significativo perché chiama i bambini a un ruolo più attivo: prima proponendo i menu e poi votandoli. I menu, ovviamente, sono stati selezionati con la supervisione di Sodexo, che li ha supervisionati alla luce della fattibilità delle ricette e alla loro attinenza con le direttive in merito alla composizione dei menu stessi. Un grazie a tutti, bambini, insegnanti, famiglie e Commissione Mensa per il contributo dato alla realizzazione di questo progetto di Sodexo".

Tra i piatti proposti in questi giorni nelle mense scolastiche riso (oppure orzo) con straccetti di pollo e piselli, cipolle in agrodolce, sformatino di patate e formaggio, risotto alla crema di barbabietola, arrosto di tacchino con salsa alla verza e tortino di melanzane.

