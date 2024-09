Milano si prepara con un vero boom di eventi ad ospitare Quattrozampeinfiera, il grande festival pet-friendly, che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre presso il Parco Esposizioni Novegro.

L’unica fiera in Italia in cui si può e si deve portare il proprio pet per partecipare a una serie di attività entusiasmanti, rendendola un'occasione straordinaria per celebrare il legame speciale tra esseri umani e i loro amici a quattro zampe.

Una due giorni che si preannuncia ricca di momenti di divertimento e apprendimento, con una varietà di attività dedicate sia agli animali che ai loro proprietari. Dalla formazione su tematiche relative alla salute e al benessere degli animali, a spettacoli coinvolgenti e opportunità di socializzazione.

L’evento occuperà quattro padiglioni e oltre 10 ettari di parco, creando un’ambientazione ideale per un programma ricco di attività pensate per intrattenere e coinvolgere. I visitatori potranno partecipare a diverse discipline sportive come il canicross, nel quale cane e conduttore corrono all’unisono immersi nella natura, il dog scooter e il bike joring, che vedono i cani trainare mezzi a due ruote. Per chi cerca esperienze più stimolanti, il treibball, un gioco in cui il cane spinge palloni attraverso una porta, rappresenta una sfida entusiastica.

Oltre alle attività sportive, saranno disponibili esperienze acquatiche nella splendida piscina gestita dagli esperti della SICS e lezioni di disc dog per i cani che amano giocare con i frisbee. Per coloro che preferiscono attività più tranquille, verranno proposte sessioni di mobility dog e attivazione mentale. Saranno forniti inoltre consigli utili per la gestione del cane al guinzaglio, mentre per i cuccioli, si terranno sessioni di puppy class dedicate alla socializzazione e all’apprendimento delle prime regole.

L’area espositiva ospiterà numerosi brand che presenteranno le ultime novità per il benessere degli animali, come ad esempio cucce in memory foam per un riposo più confortevole o tappetini in fibre naturali di canapa, rame e carbonio, dotati di magneti che creano un effetto terapeutico antinfiammatorio, analgesico e biostimolante per migliorare e prevenire alcune patologie come problemi muscolari, articolari e scheletrici. L’utilizzo delle fibre naturali rende il prodotto anti-odore, antibatterico, antistatico e antimicrobico.

Sulla scia della Milano Fashion Week, una delle aree tematiche più attese sarà sicuramente la Pet à Porter, uno spazio interamente dedicato alla moda per animali. Qui i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime tendenze nel mondo del pet fashion, con la partecipazione di brand di grande prestigio, conosciuti per la qualità e la creatività dei loro prodotti. L’area non si limiterà a presentare abiti ma offrirà anche una vasta gamma di accessori pensati per rendere i nostri amici a quattro zampe ancora più eleganti e originali. Dai cappottini personalizzati ai collari e guinzagli di design in pelle o materiali ecologici, passando per borse da trasporto e accessori funzionali, ogni oggetto sarà studiato per rispondere sia alle esigenze di stile che di praticità.

I visitatori potranno trovare idee creative per combinare moda e comfort, scoprendo soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, sempre con un occhio di riguardo al benessere degli animali. Questa area rappresenterà un’occasione unica per tutti coloro che vogliono prendersi cura dei loro compagni pelosi anche attraverso dettagli che esprimono attenzione e affetto, con la possibilità di personalizzare ogni scelta in base alle necessità e al carattere dei loro animali.

Nell’area espositiva saranno presentate novità gustose da leccarsi i baffi dal gusto orientale, come la selezione esclusiva di prelibatezze che faranno venire l’acquolina in bocca anche ai pet più esigenti: nuovi sapori irresistibili, come il raffinato tonno con capesante o il ricco mix di tonno con salmone, esperienze culinarie uniche e sofisticate, senza conservanti artificiali né cereali, per garantire un’alimentazione sana e naturale.

Nel Felis&DogsWorld, gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri proprietari sulle peculiarità caratteriali delle singole razze. Per gli amanti dei felini sarà possibile apprezzare tra gli altri, esemplari di Ragdoll, Siberiani, Maine Coon, Certosini, British Shorthair, Persiani, Esotici, Sphynx, Bengala, Exotic Shorthair, British Longhair, Scottish Fold, Scottish Straight, Burmese e tanti Gatti Fantasia (gatti di strada dell'associazione 50 Graffiature di Micio)

Il tema predominante di quest’anno è la sostenibilità, con le aziende pronte a esporre una vasta gamma di prodotti eco-compatibili e sostenibili, tutti volti a proteggere l’ambiente. Dalle confezioni di pet food realizzate in materiale 100% riciclato agli elettrodomestici progettati per ottimizzare e ridurre il consumo di acqua, l'attenzione si concentra su soluzioni innovative che rispettano il pianeta. Inoltre, i consumatori potranno scegliere prodotti per la pulizia della casa che siano non solo efficaci ma anche innocui per gli animali, garantendo una detersione a misura di pet. Un’idea creativa permette ai nostri cani di “dipingere” con le loro zampe su teli specifici, dando vita a vere e proprie opere d’arte. Infine, la casa si trasforma in uno spazio a misura di pet, con mobili, tessuti e superfici che rispondono alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe, mentre arte, design e arredo a tema cane e gatto arricchiscono l’ambiente domestico, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

Smart Pet care e innovazioni tecnologicheSi potranno inoltre testare una vasta gamma di prodotti Smart Per care, per capire come gli elettrodomestici possano prendersi cura dei pet in nostra assenza.

Quest’anno le sorprese non mancheranno, a cominciare dall’anteprima mondiale di Cani Eroi Senza Frontiere, una competizione a ostacoli che permetterà ai cani di dimostrare la loro agilità e intelligenza. Tra i giochi più attesi, si distingue il Doggy Express, una caccia al tesoro ispirata al famoso programma televisivo Pechino Express, che coinvolgerà i visitatori in un'avvincente avventura. Inoltre, la Miss Universe Italy 2023, Glelany Cavalcante, presenterà in esclusiva per la fiera il suo nuovo libro: “Il desiderio nel cuore di Lilly”.

I più piccoli potranno esplorare il mondo animale attraverso attività ludiche ed educative. L’Escape Dog Room e lo spazio Arcabimbivet, gestito dalla Clinica Veterinaria ARCA, avvicineranno i bambini al mondo della veterinaria in modo interattivo e coinvolgente, facendo loro scoprire l'importanza di prendersi cura degli animali e della loro salute.

Inoltre, Quattrozampeinfiera introduce anche il “Granny’s Pet Award Design”, un concorso innovativo che premia le migliori idee e applicazioni per migliorare la vita degli anziani nella gestione degli animali domestici. La premiazione si svolgerà il 6 ottobre e vedrà la partecipazione di una giuria di esperti, tra cui Luciano Galimberti, Presidente ADI, e Giulio Iacchetti, noto designer.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo alle ore 10 di sabato 5 ottobre con la presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Milano, Elena Eva Maria Grandi.

L’evento sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19, con chiusura casse alle 18. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni, cani e gatti. L’ingresso intero costa 12 euro, ma è possibile acquistare i biglietti online a 8.5 euro su quattrozampeinfiera.it o scaricare il buono sconto di 4 euro.

