Francesco: dalla SOI alla Nazionale

Un nuovo tricolore sventola in casa SOI. Francesco Amato, pallavolista del team gialloblu maschile di seconda divisione, è infatti presenza ormai stabile della Nazionale Italiana Maschile Pallavolo Sordi. Il raggiungimento di questo traguardo è un importante risultato personale e un grande motivo di orgoglio per la nostra società che può vantare tra le proprie fila un “azzurro” all’interno di una disciplina come il volley, in costante crescita negli ultimi anni a Inveruno. Francesco quest’anno sarà impegnato su due fronti: con la SOI per migliorare il piazzamento dello scorso anno del team di seconda divisione e con la Nazionale dove, dopo il buon risultato ottenuto ai Mondiali, l’obiettivo è quello di lavorare duramente in vista delle Deaflympics (Giochi olimpici per Sordi) che si terranno nel 2025 a Tokyo.

