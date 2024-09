Pedalando per solidarietà

La 5° ciclogita Sociale Cuggiono Miazzina del 15 settembre ha confermato un forte legame con Miazzina e le Terre di Mezzo, lanciando un nuovo brevetto ciclistico riconosciuto da ARI in nome dei Bambini Farfalla.

Cuggiono e Miazzina: un forte legame tra i due Comuni, che affonda le sue radici nella storia grazie al “prete Partigiano” Don Giuseppe Albeni, fondatore di quella Colonia che ancora oggi ospita i giovani dell’oratorio estivo.

Il 15 settembre 2024 la ciclogita promossa dal team cuggionese ASD Insubriasport, legata ad una giornata di festa organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dalle Associazioni di Miazzina è stata una occasione per unire ancora di più questi due luoghi, la associazione Comuniterrae e fare conoscere Debra Family. L’evento ha ricevuto il Patrocinio di ARI, del Comune di Miazzina del Comune di Cuggiono e la presenza dei relativi Sindaci.

Una cinquantina di pedalatori amatoriali, partiti dall’oratorio di Cuggiono con la benedizione di don Andrea, ha raggiunto Miazzina in bicicletta nella prima mattina di domenica. Dopo una doccia in Colonia, si sono uniti al folto gruppo di cuggionesi che l’ha raggiunta in autobus, grazie alla organizzazione di Insubriasport ed al sostegno di alcuni sponsor che ha permesso di offrire tutti i servizi logistici.

La Pro Loco e le associazioni locali miazzinesi hanno riservato tante interessanti esperienze: dalle gite nei dintorni in e-bike, alla visita della Baita Fumo, alla dimostrazione del macellaio nella produzione dei salami, alla filatura della lana. Ad accogliere il gruppo di Cuggiono, insieme al Sindaco ed alla Presidente della Pro Loco, gli Alpini le Donne in costume che hanno offerto dolci e lavoretti fatti a mano, una allevatrice con i suoi squisiti formaggi e… la preparazione di un ottimo e abbondante aperitivo, una polenta sopraffina, una serie di torte preparate dal panettiere/pasticcere del paese e tanto altro.

Parte del ricavato del pranzo verrà devoluto dalle associazioni miazzinesi a Debra Family, associazione che sostiene i malati di EB. Questa meravigliosa occasione di festa è infatti nata con la volontà di diffondere la conoscenza della Epidermiolisi Bollosa, malattia genetica rara che rende la pelle dei bimbi fragile come le ali di farfalla, a cui è stata dedicata questa ciclogita Cuggiono-Miazzina.

Sempre in onore dei Bambini Farfalla e di Debra, si sta sviluppando anche un progetto ciclistico di più ampio respiro e tecnicità, nato da un’idea di Calcaterra Gabriele e Scolfaro Fabrizio: grazie ad Insubriasport ed all’Associazione di promozione Sociale Comuniterrae, presente alla festa, è stato testato, come anno zero, quello che sarà poi riconosciuto come “Brevetto Permanente” da ARI : “Terre di Mezzo, il Rosa per Debra” di 180 km e 4.634m di dislivello, pari alla quota del Monte Rosa, che domina questi luoghi.

Sabato 14 settembre, una quindicina di ciclisti esperti, tra i quali l’ultraciclista Michelangelo Pacifico (@paciox), hanno pedalato per 10/12 ore, sul percorso che ha toccato tutti e 10 i comuni delle Terre di Mezzo per testare questa nuova sfida ricca di salite “assassine”, panorami mozzafiato, bellezze sconosciute, che si vuole far diventare appuntamento annuale per gli appassionati di ciclismo e randonnée.

Nata tanti anni fa, si consolida e si amplia così l’appuntamento annuale della “Cuggiono-Miazzina” e, visto il successo di quest’anno, grazie al supporto di tutte le associazioni, Comuniterrae, ed entrambe le amministrazioni di Cuggiono e Miazzina, ci si impegna tutti assieme a far conoscere ed aiutare i Bambini Farfalla, le loro famiglie e favorire i legami tra le comunità.

Un grazie speciale a:

• Comune Miazzina

• Comune Cuggiono

• Pro Loco Miazzina

• Associazioni Miazzinesi

• Associazione Comuniterrae

• Imprenditori miazzinesi

• Agli sponsor di Insubria Sport che hanno sostenuto questa attività: Carrozzeria Mirabile, Cosmel, The New Energy, Tomasoni Ponteggi.

• Ed ai volontari tutti

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e sulle prossime attività:

• Insubria Sport: insubria_sport - amministrazione [at] insubriasport [dot] it

• Pro-Loco Miazzina: proloco.di.miazzina

• Debra Family: www.debra.it/it

• Associazione Comuniterrae: www.comuniterrae.it

