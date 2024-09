Inseguimento a Castano, investono un agente. Fermati

Fermati dopo la segnalazione di uno dei varchi, cercano di scappare, investendo anche un agente della Polizia Locale. Ma prontamente inseguiti dalla pattuglia in quel momento in servizio, vengono bloccati.

Fermati dopo la segnalazione di uno dei varchi, cercano di scappare, investendo anche un agente della Polizia Locale. Ma prontamente inseguiti dalla pattuglia in quel momento in servizio, vengono bloccati. È successo nelle scorse ore a Castano. Qui, infatti, a seguito dell’allarme scattato dalle telecamere di lettura targhe presenti in città, i poliziotti locali hanno fermato appunto una vettura con due persone. E quando li stavano portando al comando per svolgere gli specifici accertamenti, ecco il tentativo di scappare, investendo come detto anche un’agente (avrebbe riportato, da quanto si è saputo, alcune contusioni; è stata accompagnata in ospedale per i controlli), prima di essere bloccati in una via del centro. I due, una volta identificati e svolte le necessarie verifiche del caso, sono ora al comando e verranno processati per direttissima.

