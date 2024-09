La ciclabile in condizioni di degrado

Potrebbe essere un gioiello immerso nel verde a disposizione dei ciclisti, invece in più punti versa in condizione di degrado. L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega Salvini Lombardia Massimo Cozzi mette l'accento sulla situazione riguardante la pista ciclabile che, partendo dal centro commerciale ex Bennet in zona Sempione, arriva fino a viale Europa.

Potrebbe essere un gioiello immerso nel verde a disposizione dei ciclisti, invece in più punti versa in condizione di degrado. L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega Salvini Lombardia Massimo Cozzi mette l'accento sulla situazione riguardante la pista ciclabile che, partendo dal centro commerciale ex Bennet in zona Sempione, arriva fino a viale Europa. Ed evidenziato il problema, lo ha tradotto in un'interrogazione da presentare durante il prossimo consiglio comunale. "Il tratto versa in condizioni di assoluto degrado ormai da mesi - sottolinea Cozzi - sia per quanto riguarda la manutenzione del verde, sia per quanto riguarda l'arredo urbano" - Cozzi ricorda che l'aspetto manutentivo è in capo alla società Leonardo "come risulta da apposita convenzione in essere con il comune di Nerviano". E chiede quindi all'Amministrazione comunale se "Si è provveduto a sollecitare questa società affinché rispetti la convenzione in essere e provveda il prima possibile alla corretta manutenzione sia del verde che dell'arredo urbano e di avere copia di tali solleciti".

