Legnano - ripresa dei lavori sulle strade. Via alle asfaltature di via Lega e via Barbara Melzi.

Riprendono oggi, martedì 22 agosto, i lavori sulle strade cittadine per due opere di asfaltatura che comporteranno modifiche alla viabilità nella fascia oraria 8 – 18. Partendo dal quartiere Centro, a essere interessata dai lavori sarà via Lega, nel tratto da via Alberto da Giussano e via Palestro, che sarà chiusa al traffico. Nel quartiere Oltresaronnese l’asfaltatura riguarderà via Melzi nel tratto fra via Pio XI e via Sante Giovannelli. La strada non sarà chiusa al traffico, ma sarà a un senso di marcia: la circolazione sarà, infatti, consentita esclusivamente per i veicoli provenienti da Rescaldina. I giorni previsti necessari all’ultimazione dei lavori sono, condizioni meteo permettendo, 3 - 4 per via Lega e 6 -7 per via Melzi.

Per entrambe le strade l’asfaltatura completa l’intervento di riqualificazione cominciato qualche settimana fa con la sistemazione dei marciapiedi e, nel caso della Melzi, anche delle aiuole degli alberi.

