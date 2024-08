Peste suina, Coldiretti: "Sostegni agli allevamenti"

“Come Coldiretti stiamo già lavorando con le istituzioni interessate perché vengano messe a disposizione le risorse necessarie a erogare gli indennizzi alle aziende suinicole colpite dalla PSA”.

“Come Coldiretti stiamo già lavorando con le istituzioni interessate perché vengano messe a disposizione le risorse necessarie a erogare gli indennizzi alle aziende suinicole colpite dalla PSA”. Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, interviene a seguito dei recenti focolai di peste suina africana riscontrati in alcune aziende agricole di suini con orientamento produttivo da riproduzione e da ingrasso nelle province di Milano e Pavia, che hanno già costretto numerosi allevamenti del Milanese e del Lodigiano ad adeguarsi alle misure di protezione, sorveglianza e restrizione previste dai Regolamenti UE e dalla normativa nazionale.

“Tutti i nostri allevatori – ribadisce Alessandro Rota – anche fuori dalle aree di maggior restrizione, si sono impegnati fin da subito ad applicare le misure di biosicurezza richieste per evitare il proliferare della PSA, ponendo il massimo dell’attenzione alla tutela del comparto suinicolo del territorio, che rappresenta un’eccellenza dell’agroalimentare italiano”.

“Ecco perché – chiarisce il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – ci stiamo impegnando per assicurare sostegni anche alle imprese non direttamente toccate dalla presenza della PSA che saranno comunque penalizzate nella vendita dei suini, svalutati a seguito delle prescrizioni riguardanti la lavorazione e la commercializzazione delle carni. Saranno necessarie – conclude Alessandro Rota - la moratoria dei mutui in essere e la sospensione dei prossimi versamenti previdenziali”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!