Riaperta la funivia Argegno - Pigra

'Lombardia Style. Bellezza senza confini' Se avete in programma di passare qualche giorno di vacanza tra laghi, montagne, e città d'arte lombardi, e non viaggiate mai senza macchina fotografica o videocamera al seguito, questa opportunità è per voi.

Vacanze e case vuote: "Occhio ai furti" Chi al mare, chi in montagna e chi in qualche città d'arte: si parte, ma... occhio ai furti! Già, perché se agosto vuol dire appunto e soprattutto vacanze, è purtroppo proprio in questo periodo dell'anno che con le case che restano vuote per più tempo ecco che spesso entrano in scena i ladri.