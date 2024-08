I migliori giocatori in attività nati a Milano e dintorni

Acerbi, Darmian, Gabbia, Verdi, De Sciglio e Consigli. Sono tanti gli atleti di spessore nati nel milanese. Con fortune alterne hanno vestito la maglia rossonera o nerazzurra. Difficile elencarli tutti.

Acerbi, Darmian, Gabbia, Verdi, De Sciglio e Consigli. Sono tanti gli atleti di spessore nati nel milanese. Con fortune alterne hanno vestito la maglia rossonera o nerazzurra. Difficile elencarli tutti. Molto più facile raccontare brevemente le storie di chi ha lasciato il segno o proverà a farlo nei prossimi anni. Acerbi, Dimarco, Gabbia, Darmian e Verdi sono quelli in attività con una carriera entusiasmante.

Un esterno dalla zona est di Milano

Primi calci nel Calvairate poi chiamata nel Settore Giovanile nerazzurro. Un percorso lungo tutte le squadre dell'Inter fino alla Primavera. Esordio nel secondo tempo di Qarabag-Inter, 2014. Mancino letale, abile nei calci piazzati. Federico Dimarco è un’ala sinistra che nel tempo ha progressivamente arretrato la propria posizione. Nella stagione dell’ultimo scudetto nerazzurro ha collezionato 50 presenze e 6 reti. 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane per lui. E ovviamente, chiamata in Nazionale, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. Certamente, con prestazioni pari a quelle dello scorso anno, Dimarco potrà aiutare l'Inter ad essere ancora una volta la favorita numero uno per le quote sulla vincente del prossimo campionato già comparate da Superscommesse.it, anche perché il terzino è abile non solo nel difendere, ma anche nel segnare e nel far andare in porta i propri compagni.

Il campione d’Europa dell’hinterland milanese

Francesco Acerbi, from Vizzolo Predabissi. Campione d’Europa nel 2021, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l’Inter. Coppa Italia e Supercoppa italiana anche con la Lazio. Forte leadership e tanta personalità. Inizia in provincia, con la Voluntas Brescia e arriva a San Siro all’età giusta per consacrarsi campione. In mezzo tanti anni di C e Serie B. Un totale di 570 gare giocate in carriera e un gol realizzato. Baluardo con la maglia dell’Inter (87 presenze), ha contribuito al ventesimo scudetto nerazzurro.

Il bustocco alla corte rossonera

24 anni da Busto Arsizio. Difensore centrale di buon fisico, spesso impiegato come mediano nelle giovanili, ha guadagnato progressivamente fiducia nell’ultima stagione con la maglia rossonera in prima squadra. Matteo Gabbia è un destro ma può giocare anche a sinistra. Non è il più rapido della rosa. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il suo presente è sicuramente al Milan. Con Fonseca, nuovo tecnico rossonero, le gerarchie andranno riviste e lui, uno fra i tanti nati e cresciuti nel milanese, proverà a tenersi stretto un posto da titolare.

Matteo, dalla parrocchia a San Siro

La sua storia inizia all’oratorio di Rescaldina, Legnano. Onestà, lealtà e capacità di stare con gli altri sono i valori e le attitudini che impara sin da bambino. Lui è Matteo Darmian. Pallone ovunque, anche in casa, dove rompe quello che capita. Poi il grande passo: esordio a 17 anni con il Milan e tanta gavetta per l’Italia, tra Padova, Palermo e soprattutto Torino. Arriva anche la chiamata dal Manchester United. Alla fine, Matteo torna in Italia. Per lui scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con l’Inter. FA Cup, UEFA League, Community Shield e League Cup con i Red devils. Campione d’Europa nel 2021.

L’esterno dell'Oltrepò pavese

Nato a Broni, provincia di Pavia, Simone Verdi ha girovagato per mezza Italia tra Serie B e Serie C, nonostante le giovanili del Milan fino al 2011. Torino, Juve Stabia, Empoli, Carpi, Bologna, Napoli, Torino, Salernitana, Verona e Como. In mezzo anche un’esperienza all'Eibar, nei Paesi Baschi. Classe ‘92, è un esterno destro che può giocare anche a sinistra o trequartista. Imprevedibile, buon dribbling e buona visione di gioco. Tanta discontinuità nelle squadre di club in 13 anni di carriera. Nel 2017, per lui arriva anche la prima chiamata in Nazionale.

