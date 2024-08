Si cena sotto le stelle

Sabato 10 agosto, dalle ore 20, andrà in scena sull'Alzaia del Naviglio una suggestiva 'Cena sotto le stelle' in occasione di San Lorenzo.

Il caldo dell'estate, lo scorrere dell'acqua, le stelle da illuminare il cielo... Turbigo si prepara a vivere una serata 'magica' con l'iniziativa degli 'Amis da Turbigh'. Sabato 10 agosto, dalle ore 20, andrà in scena sull'Alzaia del Naviglio una suggestiva 'Cena sotto le stelle' in occasione di San Lorenzo.

La serata prevede il seguente menu:

- alborelle, persico e lavarello in carpione

- gamberi di fiume in catalana

- fritto di lago e verdurine

- risotto alla borromea

- anguria e melone al profumo di menta

- acqua e 1/4 vina compreso e bibita

Costo a persona 35 euro (bambini fino ai 12 anni 13 euro)

Prenotazione al numero 3335218362 o Chiosco del Belvedere

Durante la serata intrattenimento musicale con 'The way to Romeo'

