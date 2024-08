Carabinieri in chiesa: difendersi dalle truffe

Consigli e accorgimenti. Semplici, ma fondamentali indicazioni. Come difendersi da truffe o raggiri? Ve lo spiegano i carabinieri della stazione di Castano. Eccoli, infatti, fuori dalla chiesa di San Rocco a Vanzaghello, appunto per incontrare i cittadini e soprattutto distribuire, in particolar modo alle persone più anziane, ma non solo, un opuscolo informativo.

Consigli e accorgimenti. Semplici, ma fondamentali indicazioni. Come difendersi da truffe o raggiri? Ve lo spiegano i carabinieri della stazione di Castano. Eccoli, infatti, fuori dalla chiesa di San Rocco a Vanzaghello, appunto per incontrare i cittadini e soprattutto distribuire, in particolar modo alle persone più anziane, ma non solo, un opuscolo informativo. "Sicuramente un'importante iniziativa per andare ad intercettare la popolazione - commenta il vicesindaco vanzaghellese, Edoardo Zara - Grazie ai militari dell'Arma per la disponibilità e per avere messo in campo un simile servizio, assolutamente da ripetere". Un ulteriore momento, insomma, di vicinanza alla cittadinanza. Perché, come dice quel vecchio detto, "Prevenire è meglio che curare". "Anche da parte nostra, come Amministrazione comunale - conclude Zara - l'attenzione è massima per quanto concerne la sicurezza. In questo senso, ad esempio, stiamo sempre più completando l'organico del comando di Polizia locale e, allo stesso tempo, ci siamo mossi e ci stiamo muovendo per l'attivazione di nuovi punti di videosorveglianza, oltre ad una serie di altre attività che verranno portate avanti nei prossimi mesi".

DIFENDERSI DALLE TRUFFE: CARABINIERI FUORI DA CHIESA



