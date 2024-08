Camilla, vice campionessa

Forza, carattere, grinta, passione, impegno e cuore... Chiamatela vice campionessa italiana. Sì, perché Camilla Fattoretto, dello Skating Club Vanzaghello, è stata tra le protagoniste indiscusse appunto dei Campionati Italiani Fisr 2024 – Singolo Divisione Nazionale. "Tanti, tantissimi complimenti - scrivono dall'Amministrazione comunale - E un forte applauso proprio allo Skating Club, per l’attenzione che costantemente mette per la crescita e la formazione delle sue atlete e dei suoi atleti".

