Agosto: che feste a Milano Marittima

Ad agosto, Papeete Beach e Villapapeete, spiaggia d'eccellenza e giardino musicale notturno simbolo del divertimento a Milano Marittima, portano sul palco artisti di livello assoluto, amati dal pubblico di tutto il mondo.

Sunset Ritual, Beach Party, Dinner Show, spettacoli mozzafiato: la proposta di Papeete Beach e Villapapeete, se possibile, nel mese più caldo dell'anno, cresce ancora. Sul palco vanno infatti artisti come Cedric Gervais, Jimmy Sax, Damante e si sentirà forte il ritmo VidaLoca... Ma andiamo con ordine, raccontando il programma dei party dal 3 al 17 agosto.

Sabato 3 agosto al Papeete Beach suona il francese Cedric Gervais, top dj ed artista simbolo della scena musicale dance internazionale. I suoi show sono molto amati dal pubblico internazionale, soprattutto quello statunitense. Per questo spesso si esibisce tra Capri e la Costa Smeralda, località molto amate dagli americani, che senz'altro seguiranno l'artista anche a Milano Marittima. Stretto collaboratore di David Guetta, Cedric Gervais è originario di Marsiglia. Appena 14enne era già resident al Papa Gaio di St. Tropez. Oggi, fa scatenare Ibiza e tutto il mondo, con hit come la sua versione di "Summertime Sadness" di Lana del Rey.

Sabato 10 agosto, per San Lorenzo, la notte delle stelle, ancora al Papeete Beach, va in scena un altro artista internazionale, Jimmy Sax. E' probabilmente il saxofonista più celebre al mondo. Performer di livello internazionale, ha collezionato ben 1500 show in tutto il pianeta e diviso il palco addirittura con artisti come Earth Wind and Fire e, ancora, David Guetta. Quando Jimmy Sax è sul palco, nei top club e nei teatri di tutto il mondo, stare fermi e non emozionarsi è semplicemente impossibile.

Ed eccoci a Villapapeete, che mercoledì 14 agosto propone come da tradizione VidaLoca. E' un party italiano dal sound internazionale sospeso tra pop e urban che fa scatenare da tempo tutto il Mediterraneo.

Giovedì 15 agosto al Papeete Beach si vive poi il Ferragosto più iconico della Riviera e non solo. E' The Event, un doppio party tutto da vivere al ritmo di dj, vocalist e performer scatenati: Si balla con i piedi nella sabbia sia nel pomeriggio sia di notte, dalle 22:30 fino alle 3:30.

Infine, sabato 17 agosto, a Villapapeete ecco Damante, top dj italiano ormai attivo con costanza a livello internazionale. Oggi infatti Damante, che è uno degli artisti simbolo del sound della spiaggia di riferimento a MiMa, spesso fa scatenare top club internazionali come l'Amnesia di Ibiza e lo Zouk di Las Vegas. 2.5 milioni di follower su Instagram, non è certo soltanto un celebrity dj. Ha all'attivo successi assoluti, come il recente singolo "TWO-C".

Le chiamate alle infoline di Papeete Beach e Villapapeete già si susseguono, così come le richieste sui canali social. Grazie ad eventi di questo livello, Milano Marittima, una località già conosciuta per il turismo di qualità, è infatti al centro della scena musicale, per il pubblico italiano ma anche per quello internazionale.

