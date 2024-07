Sanità: altri 23,5 milioni per abbattere le liste d'attesa

Altri 23,5 milioni di euro per proseguire nelle azioni di riduzione delle liste di attesa. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

"Con questo provvedimento - ha affermato l'assessore Bertolaso – adottiamo ogni iniziativa utile per l’abbattimento delle liste d’attesa destinando, in totale, circa 84 milioni di euro di fondi per il 2024 per questo specifico intervento. Incrementiamo, infatti, quanto già stanziato in precedenza, 61 milioni di euro, per dare la possibilità alle ATS, Agenzie di Tutela della Salute, di intervenire sulle prestazioni che presentano maggiori criticità di offerta e predisporre bandi per affidare l’esecuzione di quegli esami anche agli operatori privati. Come già ho detto in passato, la questione delle liste d’attesa riguarda tutti: erogatori pubblici e privati sono chiamati a fare la propria parte”.

“Stiamo monitorando attentamente - ha aggiunto - anche la situazione delle prestazioni rese disponibili ed effettuate, in modo da integrare nuovamente i fondi per gli enti pubblici in caso si rendesse necessario. Nel frattempo, prosegue anche l’attività di collaudo del CUP unico regionale che dovrà essere avviato, come da contratto, a settembre”.

