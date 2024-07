Deejay Tao: "La musica salva sempre"

Con all’attivo cinque singoli, ha già firmato contratti con ben tre case discografiche internazionali. Questa è la storia a lieto fine di Mattia Francesco Taormina, in arte Deejay Tao.

Sulla scia del successo, smette di suonare dopo una delusione in campo musicale. Riprende dopo sei anni componendo musica trance. Con all’attivo cinque singoli, ha già firmato contratti con ben tre case discografiche internazionali. Questa è la storia a lieto fine di Mattia Francesco Taormina, in arte Deejay Tao, classe 1980. Mattia inizia facendo il deejay in una radio locale – Radio 10.7 – a Busto Garolfo. Grazie al talento innato, vince il ‘DO RE MIX’ su Radio Dj, remixando un brando di Cindy Lauper, ‘Girl just wanna have fun’. È in questi anni che conosce un gruppo allora molto noto della dance, con il quale inizia a collaborare firmando le melodie di alcuni brani. Qualcosa però non va per il verso giusto. Il gruppo prosegue la sua carriera, senza coinvolgerlo. Racconta con un pizzico di emozione: “La delusione è stata forte. Ho smesso di suonare e di comporre. Ho iniziato ad ascoltare differenti generi musicali, poi un giorno sono capitato su una canzone trance. Ho iniziato ad ascoltare questa musica alla sera, prima di addormentarmi, quasi come se fosse una ninna nanna, una coccola”. Mattia si fa cullare dalle emozioni che gli suscita la trance, fatta di energia e delicatezza: “La musica trance rispecchia la mia personalità: ha forza, ma è anche molto dolce. Così ho iniziato da zero a cercare di comporre canzoni di questo genere”. La prima canzone di Deejay Tao è un rifacimento di una canzone di Dragon Ball. Studia, passa le giornate lavorando nella manutenzione e le notti in studio di registrazione, lasciando scorrere la sua anima nelle note della sua musica trance: “Un viaggio mentale”, la definisce Mattia. Ecco allora nascere i singoli: ‘Solar Symphony’ (2024, Xclusive Trance), ‘Equinoxe’ (2024, Yeiskomp Records), ‘Ganimede’ (2024, Alveda Music) e ‘Road to Heaven’ (2023, distribuita dallo stesso Mattia Taormina). E poi c’è il suo ultimo singolo, ancora inedito, ‘Encelado’ (musica di Mattia Taormina - Deejay Tao; voce di Vanessa Massidda), nel segno della Vocal Trance e il cui titolo deriva da un satellite di Saturno. Un vero e proprio viaggio nelle emozioni: la sua canzone avvolge chi ascolta in un abbraccio, dolce e caldo. Artista emergente, Mattia ha già firmato ben tre contratti con le case discografiche: “La prima volta non ci credevo neppure io. Ho riletto più volte la mail dell’etichetta discografica ed era vero! Ero felicissimo, al settimo cielo. Non vedevo l’ora di condividerlo con tutti. Ovviamente mi ha reso felice anche la firma con le altre case discografiche”. Deejay Tao ora sta affrontando il suo percorso nella vita con l’aiuto della sua musica: “La musica è tutta la mia vita, salva sempre”.

