Sergio Pedrazzini si ricandida alla presidenza del Comitato Regionale Lombardia Figc-LND. Presentata la squadra dei candidati Consiglieri per il quadriennio 2025-2028.

Con l’avvio del percorso elettorale, a seguito della convocazione dell’assemblea elettiva nazionale da parte della FIGC, il Presidente in carica del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, Sergio Pedrazzini, ufficializza la sua candidatura alla guida del CRL per il quadriennio 2025-2028. Una decisione che dà continuità a un corso iniziato nel 2021, con il compianto Carlo Tavecchio, e proseguito da marzo 2023 con la presidenza dello stesso Pedrazzini e il medesimo Consiglio Direttivo.

Il cammino per cambiare il mondo del calcio dilettantistico è iniziato e, per il bene dell’intero movimento, deve poter continuare. Lo slogan della precedente campagna elettorale era stato ‘la Lombardia al Centro’. Un obiettivo raggiunto, perché il Comitato lombardo oggi riveste indubbiamente un peso specifico maggiore rispetto a quattro anni fa. Per questo, il motto della prossima campagna elettorale sarà ‘Siamo tornati locomotiva’, non solo per certificare i risultati raggiunti, ma per sottolineare la necessità di andare avanti sui binari giusti e continuare a essere traino del movimento dilettantistico nazionale.

Per fare questo, Sergio Pedrazzini si avvarrà di un Consiglio Direttivo di grande competenza formato da figure professionali già presenti nel precedente quadriennio e alcune novità.

A testimonianza del buon lavoro svolto, la squadra di Sergio Pedrazzini sarà formata da molte conferme. Nella lista sono presenti infatti: Martino Arosio, Gianlauro Bellani, Tommaso Bottoni, Angelo Bruschi, Dario Lo Bello, Marco Grassini, Ivo Licciardi, Paola Rasori e Mario Tavecchio. Oltre a loro, conferme anche per Luciano Gandini per quanto riguarda il calcio femminile e Oscar Gilardi per il Calcio a 5.

I nuovi candidati Consiglieri sono tre: Stefano Facchi, già Delegato Provinciale di Brescia e con una lunga esperienza alla guida sportiva di società dilettantistiche, Rosanna Misino, che può vantare un’esperienza pluriennale come Dirigente di società dilettantistica, e Giorgio Tagliabue, già Delegato Assembleare, rappresentante della Consulta ed ex presidente del Melegnano.

Un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità messa in campo al servizio delle società va ai Consiglieri Regionali uscenti. Grazie di cuore a Diego Fattarina, Valentino Garzetti e Lucio Introzzi.

Dopo l’ingresso nel Consiglio Direttivo del circa 50% di persone nuove nel 2021, anche in questa elezione la lista si presenta con il 30% di novità, certificando la volontà di dare sempre più spazio e voce alle virtuose novità presenti nel calcio dilettantistico lombardo.

