Prociv: 800 sindaci e tecnici al corso di formazione

Oltre 800 amministratori locali, funzionari di Protezione civile e comandanti di Polizia locale hanno partecipato al corso di formazione “La gestione del Centro operativo comunale: esercitazione pratica su casi reali” organizzato da Regione Lombardia attraverso l’Unità Organizzativa Protezione Civile con la Scuola Superiore di Protezione Civile di PoliS-Lombardia.

Oltre 800 amministratori locali, funzionari di Protezione civile e comandanti di Polizia locale hanno partecipato al corso di formazione “La gestione del Centro operativo comunale: esercitazione pratica su casi reali” organizzato da Regione Lombardia attraverso l’Unità Organizzativa Protezione Civile con la Scuola Superiore di Protezione Civile di PoliS-Lombardia. Ai lavori è intervenuto l'assessore regionale Romano La Russa.

Il corso, rivolto ai sindaci e ai responsabili di Protezione Civile dei Comuni lombardi sotto i 20.000 abitanti, si è svolto presso la sede di Polis e anche in modalità telematica.

“L’idea di organizzare questo corso di formazione - ha affermato La Russa - è nata sulla scia delle esperienze e dei contatti avuti in questi mesi con gli amministratori locali che si sono trovati a gestire importanti emergenze idrogeologiche dovute agli episodi violenti di maltempo che hanno colpito il nostro territorio. Visto il numero dei partecipanti è stata una scelta azzeccata”.

“L’obiettivo è di fornire agli amministratori le conoscenze necessarie per l’analisi dell’emergenza e della capacità di risposta attraverso l’attivazione del Centro operativo comunale” continua La Russa. Durante il corso sono state analizzate e studiate alcune emergenze recenti, in modo da approfondire quali strumenti sono a disposizione dei Comuni e come impiegarli al pieno delle loro potenzialità.

“Per Regione Lombardia - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile - la formazione degli amministratori e dei tecnici in materia di Protezione civile è fondamentale, soprattutto in un periodo storico nel quale ci troviamo a confrontarci con eventi meteorologici sempre più imprevedibili e intensi. La prevenzione e il contenimento di questi fenomeni passano necessariamente attraverso la formazione e la preparazione di tutti i protagonisti del Sistema di Protezione civile”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!