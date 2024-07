"Grazie sindaco": la signora delle comete chiama Bellaria

La signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi, chiamata in causa pochi giorni fa dal primo cittadino di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, con l’idea di intitolare a lei l’aeroporto della Malpensa, ha telefonato in Municipio.

La signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi, chiamata in causa pochi giorni fa dal primo cittadino di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, con l’idea di intitolare a lei l’aeroporto della Malpensa, ha telefonato in Municipio. Nel più totale rispetto del bon ton, purtroppo ai giorni nostri spesso vituperato, Amalia Ercoli Finzi ha telefonato in Comune contattando la segretaria del sindaco, e ha chiesto, qualora non fosse di disturbo per il primo cittadino, di poter conferire con lui. "È stato un grandissimo onore parlare con la Signora delle Stelle – afferma il sindaco Bellaria - anche se inizialmente sono rimasto davvero sorpreso. Mai mi sarei aspettato una tale gentilezza, davvero la Signora Amalia è una donna d’altri tempi. In un primo momento era molto commossa. Si è scusata di arrecarmi disturbo e si è detta onorata di essersi sentita chiamata in causa per l’intitolazione dell’aeroporto. Purtroppo, è ben consapevole che sarà molto difficile vedere realizzato questo sogno che è certo mio in prima persona, ma sono certo essere anche di tutti i miei concittadini sommesi. Abbiamo ricordato insieme con piacere il nostro incontro di qualche mese fa, in occasione di una lectio magistralis tenuta da lei alla Uate. Infine, mi ha augurato un grande in bocca al lupo per il futuro, perché benché lei abbia sempre la testa fra le stelle e gli asteroidi, mi ha consigliato per essere un bravo sindaco di mantenere i piedi saldi a terra. Sono ancora emozionato per la bellissima chiacchierata e mi auguro davvero che chi può ripensi all’intitolazione e consenta davvero a Malpensa di volare sempre più in alto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!