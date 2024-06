Riqualificazione dei marciapiedi in via Giolitti

Continuano i lavori a Legnano per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità dei più fragili. Ecco, allora, gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi di via Giolitti.

Continuano i lavori a Legnano per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità dei più fragili. Ecco, allora, gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi di via Giolitti; l’opera, nel primo tratto di strada, fino a piazza don Sturzo, interesserà il marciapiede lato destro, dove sarà vietata la sosta. Nel tratto successivo, da piazza Don Sturzo a corso Italia, sarà interessato il marciapiede sul lato sinistro, con conseguente divieto di sosta e restringimento della carreggiata. La fine dei lavori è prevista per venerdì 5 luglio.

