Bonus e codici sconto, ecco le migliori opportunità del web

Il web offre una vasta gamma di opportunità per risparmiare soldi grazie a bonus e codici sconto. Gli sconti sull’acquisto dei prodotti sono tra le offerte più comuni.

Durante gli ultimi mesi l’inflazione sta allentando la morsa che tiene stretti i portafogli degli italiani. Di conseguenza gli acquisti della popolazione stanno aumentando. A tal proposito il web offre una vasta gamma di opportunità per risparmiare soldi grazie a bonus e codici sconto. Gli sconti sull’acquisto dei prodotti sono tra le offerte più comuni. Questi codici promozionali possono ridurre il prezzo di un articolo specifico o di un'intera categoria. Un esempio è il codice “AMAZONHOME10” utilizzato da Amazon per offrire uno sconto del 10% sui prodotti per la casa.

Sono da tenere in considerazione anche le promozioni esclusive per un gruppo selezionato di utenti, come i membri di una newsletter o gli iscritti a un programma di fedeltà. Queste promozioni possono includere sconti speciali, accesso anticipato a saldi o prodotti in edizione limitata. Oltre allo sconto, anche l’opportunità di avere una spedizione gratuita è un incentivo molto apprezzato dai consumatori. Alcuni negozi offrono spedizioni gratuite per ordini superiori a una certa soglia, mentre altri propongono questa opzione solo con l'uso di un codice promozionale.

Non fa eccezione all’utilizzo di bonus, il comparto dei giochi online. Con questa strategia di marketing, le piattaforme di gaming promuovono incentivi che tentano di fidelizzare gli utenti più appassionati. Ma non solo. Infatti, come si evince dalla lunga lista di bonus casinò proposti su Scommesse.io, le piattaforme di gaming usano lo strumento dei bonus online anche per allargare i propri iscritti, promuovendo ai nuovi giocatori dei veri e propri boost di benvenuto che incentivano a cominciare nuove partite.

Un altro tipo di bonus gettonato è il cashback, che consiste nel ricevere indietro una percentuale del denaro speso per un acquisto. Se usato più di una volta permette ai clienti di accumulare piccole somme di denaro, che possono essere riscattate o utilizzate per futuri acquisti.

Come fare a conoscere nuovi bonus

Iscriversi alle newsletter dei propri negozi preferiti è un ottimo modo per rimanere aggiornati sulle ultime offerte. Molti rivenditori inviano regolarmente codici sconto esclusivi ai loro iscritti. Un esempio vantaggioso è lo sconto del 15% “WELCOME15”, che Zalando offre sul primo acquisto per i nuovi iscritti alla sua newsletter.

Un altro ottimo modo per rimanere aggiornati sulle offerte dei tuoi negozi preferiti è seguire le loro pagine social. Molti negozi condividono promozioni sui loro profili social, permettendo ai follower di scoprire le offerte in tempo reale.

Anche piattaforme aggregatrici come Groupon e Honey sono rinomate per la raccolta di codici sconto e offerte speciali da una vasta gamma di negozi. Questi siti aggiornano frequentemente le loro liste per garantire che gli utenti conoscano le promozioni più recenti. Invece applicazioni come ShopSavvy e Rakuten offrono non solo codici sconto, ma anche funzioni di confronto prezzi e cashback. Utilizzare queste app può semplificare notevolmente il processo di ricerca delle migliori offerte.

Installarle nel proprio browser estensioni come Honey o Wikibuy può farvi risparmiare una somma considerevole sui vostri acquisti. Queste estensioni infatti possono trovare automaticamente i migliori codici sconto disponibili quando si fa shopping online.

Ad ogni modo, prima di utilizzare un codice sconto, è consigliabile verificare le recensioni di altri utenti su siti come Trustpilot o Reddit. Aiuta a evitare codici scaduti o non funzionanti. Per identificare le opportunità più rilevanti e sicure, è fondamentale rimanere informati attraverso le fonti giuste. Iscriversi a newsletter affidabili, seguire i social media dei negozi e utilizzare app dedicate sono passi cruciali per massimizzare i risparmi. Sfruttando al meglio questi consigli, è possibile approfittare delle migliori promozioni disponibili sul web e acquistare in assoluta sicurezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!