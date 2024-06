Bimbi della Materna alla scoperta del Palio

Nella storica cornice di Villa Jucker, i giovani esploratori della scuola materna Monti Roveda hanno fatto un viaggio indimenticabile attraverso il Parco della Famiglia Legnanese.

Nella storica cornice di Villa Jucker, i giovani esploratori della scuola materna Monti Roveda hanno fatto un viaggio indimenticabile attraverso il Parco della Famiglia Legnanese. Accompagnati dal Presidente Bononi e da Carla Marinoni, la visita rappresenta l’ultimo tassello del progetto Palio di Legnano che li ha visti lavorare tutto l’anno su questo tema incontrando Reggenze, scoprendo il Castello e partecipando alla Provaccia.

Il Parco della Famiglia Legnanese, oasi di tranquillità e bellezza, si è arricchito con l'aggiunta di otto cuori ornati con il simbolo delle Contrade, ognuno dei quali è stato l’occasione per racconti ed approfondimenti. Le loro risate e grida di gioia hanno reso l'atmosfera ancora più allegra e contagiosa, mentre imparavano giocando e… giocavano imparando. Dopo l’esplorazione della Villa, i bambini hanno potuto rifocillarsi con pane e nutella condividendo racconti e risate.

La Famiglia Legnanese, un'istituzione amata e rispettata nella Comunità, ha aperto le sue porte e i suoi cuori per accogliere i giovani visitatori. Fondata su valori cristiani di solidarietà e inclusione, la Famiglia Legnanese ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel supportare e arricchire la vita dei più giovani. Dichiara il pres. Bononi: “La nostra associazione si chiama Famiglia e questo è un faro costante del nostro agire. Quando la dr.ssa Caldarozzi, direttrice della scuola Monti Roveda, mi ha parlato di questa iniziativa, insieme al direttivo abbiamo subito accolto la proposta. Il mondo del Palio è legato a doppio filo al nostro sodalizio, molti nostri consiglieri attuali e passati sono uomini di Palio e quindi ci teniamo particolarmente a dare il nostro contributo al successo di un percorso che ha visto giovani leve scoprire la bellezza di questa manifestazione e, indirettamente, quanto la Famiglia ha da offrire a loro ed alla città”.

La Scuola Materna Monti Roveda di Legnano, un'istituzione educativa emanazione della Parrocchia Prepositurale San Magno, ha fornito ai suoi bambini l'opportunità di vivere un'esperienza straordinaria. Attraverso questa visita, i bambini hanno potuto approfondire la loro conoscenza del Palio direttamente connessi con la natura, imparando nuove cose e creando ricordi indelebili che porteranno con sé per tutta la vita.

Soddisfazione anche dalla direttrice Claudia Caldarozzi “Dopo aver “lavorato e studiato” tutto l’anno il Palio di Legnano, oggi ci siamo recati in visita con i nostri piccoli alunni, alla Famiglia Legnanese, splendidamente accolti dal Sig. Franco e dalla Sig.ra Carla. Abbiamo potuto osservare da vicino i Tesori della Villa e tutti i “simboli” del Palio che custodisce al suo interno. Un’occasione speciale per avvicinare le nuove generazioni a questa importante manifestazione che anima e aggrega la grande città di Legnano. Un grazie sentito a tutta la Famiglia Legnanese per la sua generosa ospitalità!”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!