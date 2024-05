Un appuntamento rientra nel calendario primaverile di SEGNALIBRI promosso dalla Biblioteca Comunale di Sesto Calende con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.

Venerdì 31 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Sesto Calende sarà ospite Sara Magnoli ed il suo IL CUORE IN GUERRA.

Questo appuntamento rientra nel calendario primaverile di SEGNALIBRI (è l'ultimo di quattro) promosso dalla Biblioteca Comunale di Sesto Calende con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Sesto Calende.

La trama di IL CUORE IN GUERRA di SARA MAGNOLI

Noura viene dal Pakistan, vive con la mamma da quando il papà è scappato con un’altra donna, così ha raccontato loro il suo datore di lavoro, l’ingegner Conti.

Noura ha paura di dover lasciare la sua nuova casa e Lorenzo, di cui è innamorata, ricambiata, per i ricatti e le minacce di Rudy, che si è invaghito di lei e che le ha scattato alcune foto compromettenti, anche se lei non ricorda nulla.

Questo la spaventa perché teme di star perdendo la memoria come è successo alla sua nonna.

In realtà̀ è tutta una montatura creata ad arte da Rudy che ha sciolto della droga nel bicchiere di Noura durante una festa.

Ha scommesso con il cugino Attila che la ragazza sarà di “sua proprietà” e per vincere è disposto a tutto, anche a far allontanare la professoressa Cristofori, l’unica che pare aver capito cosa stia accadendo.

Ma c’è Lorenzo, nerd, rapper e giocatore di basket, per il quale Noura significa tanto. Il ragazzo non si dà per vinto davanti ai silenzi e alle mezze parole della ragazza e decide di indagare per scoprire la verità̀.

