Scarica rifiuti: individuato con le telecamere

E’ stato individuato l’autore di un consistente abbandono di rifiuti in via Corbettina a Bareggio, all’altezza dell’ex camping. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un mezzo pesante, intestato a un’azienda di un Comune limitrofo, entrato carico e uscito vuoto poco dopo. Il titolare verrà ora denunciato in Procura e rischia un’ammenda tra i 1.000 e i 10.000 euro. Inoltre, dovrà ripulire l’area dal materiale scaricato. “Continua la nostra battaglia per il decoro del territorio – dichiara il vicesindaco Roberto Lonati - Ricordiamo sia ai privati sia alle aziende che con la nuova legge l’abbandono dei rifiuti rientra nel penale: si va davanti al giudice e la multa può essere fino a 10.000 euro”.

