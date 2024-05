Barlocchi interviene sulla Casa di Comunità

"Riteniamo che questa struttura possa costituire un passo in avanti per Cornaredo e per i suoi cittadini - afferma Mario Barlocchi, candidato sindaco del centrosinistra.

Si chiama Casa di comunità e si candida a essere una cittadella della salute per i cittadini di Cornaredo a trecentosessanta gradi. "Sarà - spiega il candidato sindaco del centrosinistra Mario Barlocchi che su essa punta molto - una luogo destinato a fornire servizi integrati tra salute e sociale e uno dei progetti prioritari per la nostra amministrazione comunale". Secondo il cronoprogramma disegnato da Barlocchi, i lavori partiranno a maggio 2024 e si dovrebbero concludere a dicembre 2025. "La struttura sarà su quattro piani - spiega - al primo ci saranno gli spazi per le vaccinazioni, il Cup per le prenotazioni, e l'assistenza docmiciliare integrata che sarà potenziata con la telemedicina". Gli altri piani vedranno invece la presenza degli ambulatori di medicina generale e di quelli specialistici. "Riteniamo che questa struttura possa costituire un passo in avanti per Cornaredo e per i suoi cittadini - dice Barlocchi - poi , naturalmente, bisognerà farla funzionare, c'è una proposta di legge portata avanti che prevede l'aumento della spesa sanitaria dal 6.5 al 7.5 per cento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!