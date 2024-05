Skyy Howard è la nuova centrale della UYBA

La statunitense, classe 2001, approda a Busto dopo aver vinto il campionato rumeno con CSO Voluntari: “Ho sempre desiderato giocare in Italia, è un sogno che diventa realtà per me".

“Sono entusiasta di ritrovare il coach: ha fatto un lavoro straordinario l'anno scorso. È un grande allenatore e spero di continuare a imparare da lui”. Si presenta così Skyy Howard, nata a Dallas il 25 giugno del 2001 e da qualche giorno giocatrice della Uyba Busto Arsizio.

Centrale, 191 centimetri, Skyy arriva dal CSO Voluntari, la squadra che guidata da Caprara ha vinto il massimo campionato rumeno. Il nuovo coach delle ‘Farfalle’ ha dato incarico al direttore sportivo Carmelo Borruto di assicurarsi le prestazioni di una giocatrice che risponde perfettamente all’identikit di chi Caprara vorrà vedere in campo, di biancorosso vestita.

Nata pallavolisticamente prima con North Caroline University e poi con Colorado University, Skyy Howard un anno dopo lo sbarco in Europa, prepara con grande entusiasmo quello nel campionato italiano: “Non vedo l'ora di arrivare a Busto – dice - e di giocare per la Uyba. Ho sentito dire che è tutto magnifico: la squadra, l'organizzazione e la città. Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di incontrare e conoscere le mie compagne di squadra. Con loro voglio creare una ‘connessione’ dentro e fuori dal campo”.

Pronta per il campionato italiano?

“Ho sempre desiderato giocare in Italia, è un sogno che diventa realtà per me. Sono solo al secondo anno della mia carriera ma giocare il campionato italiano è lo sprone per entrare in campo con più determinazione e giocare meglio”.

Con quali ambizioni arrivi a Busto Arsizio?

“Voglio solo che la squadra vinca e, per questo, voglio iniziare al più presto a giocare con le mie compagne e dimostrare di essere competitiva”.

Chi è, in campo e fuori, Skyy Howard?

“Una ragazza entusiasta di arrivare in una nuova città e in un nuovo stato. Sono emozionata e grata per questa opportunità”.

La Uyba ha tifosi molto appassionati: cosa vuoi dire loro?

“Non vedo l'ora di arrivare in palestra, conoscere tutti i fans e vedere quale tipo di atmosfera posso portare. Amo il tifo coinvolgente e rumoroso dei tifosi. Ragazzi, non vedo l'ora di giocare per ognuno di voi, per questo progetto e con ragazze fantastiche: sarà una stagione incredibile”.

